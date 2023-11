La gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Salernitana e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca live

Dopo il pareggio nel derby la Lazio affronta l’ultima della classe Salernitana per cercare una vittoria che potrebbe portare i ragazzi di Maurizio Sarri al momentaneo quinto posto in classifica. Dall’altra parte la squadra di Pippo Inzaghi non vuole essere da meno e forte dell’appoggio del proprio pubblico tenterà il tutto per tutto per dare il via alla rimonta dalla zona “calda” del tabellino.

Salernitana-Lazio 2-1: sintesi e moviola

3′ Buon avvio della Lazio – Buon avvio dei biancocelesti che si fanno subi padroni del gioco, l’azione personale di Zaccagni non trova però fortuna.

4′ Fallo di Mazzocchi su Zaccagni – Atterrato l’esterno biancocelste, che sembra in gran forma, sulla metà campo

6′ Possesso Lazio – La Lazio mantiene il pallino del gioco, i padroni di casa aspettano invece dietro la linea del pallone e ripartono in contropiede

11′ Partita bloccata – La Lazio tenta di sfondare il muro granata tramite combinazioni e gli inserimenti degli esterni. Tiene botta la squadra di Inzaghi

15′ Si va vedere la Salernitana – Buona azione dei granata che portano sei uomini in area avversaria, doppia serie di cross entrambi murati dai capitolini

18‘ Si alzano i ritmi – Dopo i primi quindi giri di orologio bloccati cresce di intensità la partita, emntrambe le squadre però, faticano ad arrivare alla conclusione

23′ Parata di Provedel – Azione prolungata della Salernitana, il tiro cros granata viene parato da Provedel che non si fa sorprendere sul secondo palo

24′ Traversa Salernitana – Sinistro potentissimo di Bohinen che si scaglia contro la parte alta della traversa

25′ Lazio in difficoltà – Pur senza subire grosse offensive da parte della Salernitana, la Lazio non riesce a entrare in partita. Azioni di gioco macchinose e poco efficaci, si sente la mancanza di Luis Alberto.

26′ Occasione Lazio – Azione personale di Felipe Anderson, deviazione vincente di Gyömbér che alza in corner

34′ Doppio angolo per la Lazio – Duplice corner senza fortuna della squadra di Sarri, le marcature strette dei rivali e il vento incessante mettono in difficoltà i capitolini

38′ Immobile lamenta un rigore – Gyömbér (cadendo) trattiene in area Immobile che cade a sua volta, per l’arbitro il contatto è nullo

40′ VAR – Richiamato Prontera per il contatto su Immobile

41′ Rigore per la Lazio – Ammonito Gyömbér

42′ GOL DI IMMOBILE

45′ – 2′ Minuti di recupero

45′ + 2 – Fine primo tempo

45′ Inzia la ripresa

50′ Avvio fotocopia del primo tempo – La Lazio manovra, la Salernitana attende e riparte in contropiede

52′ super azione della Lazio – Ottimo fraseggio Kamada-Zaccagni-Guendouzi, la conclusione di quest’ultimo è però poco precisa

55′ GOL DI KASTANOS – La pareggia la Salernitana, l’ex Kastanos è il più lesto di tutti a ribattere in rete una serie di rimpalli davanti a Provedel figli del primo cross di Daniluc

58′ Miracolo di Provedel su Candreva – Tiro sinistro di Candreva, Provedel devia col piede, sulla ribattuta Kastanos spara alto

58′ Si fa male Zaccagni – Il talento di Cesena si lancia in acrobazia sul cross a mezz’aria di Felipe Anderson e finisce a terra, intervento dei sanitari per lui

62′ Fuori Zaccagni – Niente da fare per lui al suo posto Pedro, Sarri inserisce anche Hysaj per Lazzari

65′ GOL DI CANDREVA – Tiro capolavoro di Candreva, la conclusione dalla distanza inganna Provedel che non la legge bene e si lascia così ingannare

69′ Sarri correi ai ripari – Isaksen entra al posto di Felipe Anderson

69′ Doppio cambio Lazio – Sono due le sostituzioni dei capitolini, Castellanos prende il posto di Immobile

75′ Partita ad altà inetnsità – Accusato lo scossone del pareggio e poi il sorpasso granata la Lazio torna a manovrare il pallone, come spiegato Sarri ha cambiato tutto il tridente offensivo, ma il rischio è che la Salernitana si chiuda in difesa.

79′ La Lazio lamenta un rigore – Giravolta in area di Isaksen che poi viene attaccato, per Prontera non c’è nulla.

85′ Ultimo cambio Sarri – Vecino entra per Cataldi

85′ Lazio a trazione offensiva – Sarri spinge in avanti i suoi per questi ultimi minuti. La Salernitana difende e (approfittando degli errori capitolini) si invola in contropiede.

86′ Punizione Lazio – il tiro di Castellanos finisce di poco alto

90′ 7 minuti di recupero

90 + 2′ Non demorde la Lazio – I capitolini guidati da Castellanos e Isaksen tentano il tutto per tutto in questi ultimi minuti

90 + 5′ Finisce il match

Migliore in campo Lazio

Ciro Immobile / Mattia Zaccagni

Salernitana-Lazio 2-1: risultato e tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. A disp: Fiorillo, Salvati; Bronn, Fazio, Lovato, Sambia, Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Cabral, Simy. All: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp: Mandas, Sepe; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Ruggeri; Basic, Rovella, Vecino; Isaksen, Pedro. All: Sarri.

Ammoniti: Gyömbér, Daniliuc, Cataldi, Maggiore, Vecino

Arbitro: Prontera.