Lazio, confronto tra giocatori e tifosi in stazione: cosa è successo

Lazio, clima infuocato dopo la sconfitta contro la Salernitana: confronto in stazione con i tifosi. Cosa è successo

Clima infuocato in casa Lazio dopo la pesante sconfitta contro la Salernitana. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i calciatori biancocelesti hanno lasciato mestamente l’Arechi. E non è tutto

Poi hanno avuto un confronto alla stazione di Salerno con i tifosi prima di salire sul treno che ha riportato a Roma sia loro sia la squadra. Urge un cambio di rotta.