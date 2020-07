Salernitana, Kiyine vuole trascinarti ai playoff prima di sbarcare nella Capitale

Sofian Kiyine è stato protagonista di una grande stagione in Serie B: la missione del marocchino è quella di fare approdare ai playoff la Salernitana dopo un quadriennio avaro di soddisfazioni, per poi giocarsi le carte alla Lazio.

Sofian Kiyine è certamente tra i calciatori più promettenti della Serie B ed è stato assoluto protagonista assoluto della cavalcata che ad oggi regalerebbe alla Salernitana la partecipazione ai playoff per salire nella massima serie. A 270 minuti dal termine della “regular season” i campani occupano la settima posizione, e l’ex Chievo con prestazioni altisonanti e diverse reti di pregevole fattura sta risultando decisivo per l’11 di mister Ventura. Il centrocampista con passaporto belga è stato acquistato dalla Lazio lo scorso anno e in estate rientrerà alla base e farà la preparazione con i capitolini: sarà valutato da vicino da Inzaghi ma ad oggi ci sono grandi possibilità che possa far parte della rosa della Lazio della prossima stagione. Kiyine è pronto al grande salto, la Lazio lo aspetta a braccia aperte.