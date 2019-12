Salernitana, Kiyine: «Lazio? Non mi preoccupo di queste cose…»

Il presente di Kiyine è la Salernitana, ma il futuro può tingersi di biancoceleste: la Lazio è molto vicina al giocatore

Si parla di lui già da tempo: Sofian Kiyine, attualmente tra le fila della Salernitana, è stato più volte avvicinitano alla Lazio. Oggi, durante la gara con il Pordenone, si è esaltato con una doppietta; inevitabile quindi la domanda sul suo futuro: «Io non mi preoccupo di queste cose, lascio occuparsene i miei procuratori. Penso solo alla Salernitana, a vincere il campionato o a raggiungere i play-off. Voglio dare il massimo per la squadra poi quello che ci sarà ci sarà». Ha dichiarato il classe ’97, ai microfoni di DAZN.

«Ho fatto un’ottima partita, sono cose che prepariamo al campo in settimana. Questo avviene grazie al mister e alla squadra, giustamente oggi siamo stati ripagati. Secondo me è un fattore di mentalità siamo una squadra giovane e proviamo e oggi è il frutto del lavoro, non era facile contro la seconda in classifica. Non è un caso la partita di oggi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, manca l’ultima a La Spezia dove non è un campo facile».