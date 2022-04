Salernitana, Iervolino: «Molti presidenti di Serie A mi hanno scritto...»

Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato del sogno salvezza in casa granata

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una intervista a La Città di Salerno ha parlato del sogno salvezza e del rapporto con gli altri patron dei club di Serie A.

ALTRI PRESIDENTI – «Molti mi hanno scritto, ma a dire la verità non ho ancora avuto un confronto. Immagino che quando li incontrerò in Lega qualcuno sarà contento e qualcuno un poco meno. Ma il calcio è così, bello per questo. Purtroppo tre squadre devono retrocedere e altre tre devono salire in A. Ad oggi siamo un poco la Cenerentola, vediamo come va a finire».

