Salernitana, Gravina: «O il 31 arriva la cessione oppure è fuori»

Il presidente Gravina ha commentato la cessione della Salernitana e del termine – fissato per il 31 dicembre – ormai improrogabile

Il presidente Gravina – a margine del Consiglio federale odierno – ha analizzato la questione relativa alla cessione della Salernitana, la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre. Ecco le sue parole: «Ho sentito determinate cifre, dico che è chiaro che se una società sana ha zero offerte c’è qualche problema. I trustee sono autonomi: gli arrivavano delle offerte e loro ce lo comunicavano. Le hanno ritenute non congrue e ne abbiamo preso atto: non potevamo dire e fare altro».

Le parole riportate da Gazzetta.it: «La posizione della Lega è stata quella che avete appreso. Non c’è stato alcun voto. Io comunque sono convinto che in questi dieci giorni la Salernitana si salverà» e poi ancora: «O entro il 31 arriva la comunicazione ufficiale della cessione del club oppure la Salernitana è fuori».