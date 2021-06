Salernitana, Ferrero presta Vidal a Lotito per il trust: l’indiscrezione

Ferrero presta Vidal a Lotito: il braccio destro del presidente blucerchiato consiglia il numero uno della Lazio sulla Salernitana

Claudio Lotito deve fare in fretta se vuole risolvere la difficile questione legata alla proprietà della Salernitana. Non saranno ammesse deroghe di alcun tipo hanno tuonato i vertici della Lega Calcio: nessuna proprietà può avere due club che militano in Serie A. O la Lazio o i campani, quindi.

Massimo Ferrero, per venire incontro all’amico Lotito, ha messo in campo il suo braccio destro alla Sampdoria: Gianluca Vidal. Il commercialista, a quanto rivela Il Secolo XIX, potrebbe aiutare Lotito nella presentazione del trust per la Salernitana.