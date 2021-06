Salernitana, Fabiani: «Tutto in regola, ormai Lotito ha ceduto»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato della cessione del club da parte di Lotito

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, parla della situazione del club campano dopo il trust e la cessione di Lotito. Ecco le sue parole a Tg Rai Campania.

«Tutto in regola, ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto e come prescrivono le carte federali l’acquirente interessato prima che ai giornali deve dirlo alla Salernitana 2021 del generale Marchetti. Il trust è in vigore dal 1985 e già per il risanamento o altro è stato utilizzato. Aspettiamo fiduciosi il responso della FIGC ma nel contempo rassicuriamo i tifosi della Salernitana: tutto secondo regola per salvaguardare il patrimonio sportivo e una serie A conquistata sul campo fino all’ultima goccia di sudore. La società ha completato la documentazione per cedere entro 6 mesi la proprietà tra i detentori del trust e nuovi acquirenti senz’altro interessati ad un club di Serie A».