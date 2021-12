Salernitana, Fabiani: «Tante le manifestazioni d'interesse, ma...»

Il direttore sportivo Fabiani è intervenuto a Radio Rai e ha parlato del caso Salernitana e della sua cessione

Il direttore sportivo Fabiani della Salernitana è intervenuto a Radio Rai per parlare della situazione della Salernitana. Le sue parole:

SITUAZIONE VENDITA – «La situazione è che i trustee a cui è stata mandata la cessione, hanno tempo fino al 31 per cedere la società. E spero che possa essere messo a punto tutto ciò. Hanno già chiesto alla Lega una proroga per terminare questo campionato. Mi auguro possa essere così. Poi spero ci possa essere un imprenditore che voglia rilevare il club. I nostri bilanci sono in attivo e questo è importante anche per chi vorrebbe comprare la società».

INTERESSE VERSO LA SALERNITANA – «Ci sono state tante manifestazioni d’interesse per la Salernitana ma non capisco come mai non sono andate a buon fine. Non abbiamo debiti verso terzi e la cosa mi angoscia».