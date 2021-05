Salernitana esclusa dalla Serie A senza cessione. Lo scenario

La Salernitana è stata promossa in Serie A, ma rischia l’esclusione in caso di mancata cessione da parte di Lotito. Ecco lo scenario

Un’impresa quella compiuta dalla Salernitana, che dopo più di vent’anni conquista nuovamente la Serie A. Tuttavia, il club campano rischia una clamorosa esclusione dalla massima serie, nel caso in cui il presidente Lotito non riuscisse a cedere le proprie quote proprietarie.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron della Lazio avrebbe un mese di tempo a partire dal 27 maggio per completare la cessione della società granata e la nuova proprietà non potrà essere riconducibile a lui né a persone a lui affini. In caso non avvenisse, la Salernitana perderebbe i propri contributi federali e verrebbe esclusa dal prossimo campionato.