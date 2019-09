Salernitana, Dziczek: «In futuro vorrei giocare con la Lazio»

Patryk Dziczek parla del suo futuro alla Salernitana e alla Lazio

Patryk Dziczek giocherà fino a giugno con la maglia della Salernitana, poi verrà valutato dalla Lazio. Il polacco vuole fare bene con i granata per convincere il club biancoceelste. Queste le sue parole rilasciate in patria: «Ventura è un professionista molto serio, ha allenato la nazionale italiana e ha vinto molti campionati di serie B. Sono rimasto impressionato, nei sei allenamenti che ho svolto con la squadra ho notato competenza sul piano tattico e voglia di far crescere ogni singolo componente della rosa. La nostra squadra è molto giovane e queste prime due vittorie ci devono far capire che possiamo puntare alla promozione. Apprezzo il fatto che Ventura chiedesse spesso a che punto fosse la trattativa per portarmi a Salerno. Ho scelto l’Italia consapevole che guadagnerò di meno, ma che potrò farmi conoscere come calciatore. È questo quello che conta. Il futuro? Devo dare il massimo per la Salernitana, spero di conquistare il posto migliorando la condizione fisica e le mie conoscenze. Poi l’obiettivo è quello di confrontarmi con la Serie A e giocarmi le mie carte con la Lazio».