Salernitana, i saluti di Nicola: «Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio». Le parole dell’ex allenatore del club

Attraverso un lungo post su Instagram Davide Nicola ha salutato la Salernitana, ringraziando tutta la società e la tifoseria. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio. Da oggi non sarò più l’allenatore della Salernitana, ma resterò per sempre un suo tifoso appassionato. Impossibile non essere tifoso inconcepibile dimenticare tutto quello che Salerno mi ha dato e che io spero di aver restituito in buona parte. Quando sono arrivato, il club era con un passo e mezzo in serie B. Insieme abbiamo fatto avverare un miracolo sportivo di cui andrò fiero per tutta la vita. Ci salutiamo oggi, con la Salernitana fuori da quella zona retrocessione”. “Non ho rimpianti anzi, ringrazio con emozione sincera il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini per aver puntato su di me ed essere stati al mio fianco. Ringrazio anche Morgan De Sanctis e i miei giocatori: vi abbraccio tutti, sempre. Voi come ogni persona che lavora per la Salernitana »