Salernitana, Cristina Mezzaroma: «Ecco cosa succederà adesso»

Cristina Mezzaroma, moglie di Lotito, ha spiegato cosa succederà nei prossimi giorni alla Salernitana

La Salernitana cambierà proprietà. Ad annunciare il passaggio di consegna è Cristina Mezzaroma – moglie di Lotito – che ha spiegato cosa succederà nei prossimi giorni. Ecco le sue parole riportate da SalernitanaNews.it:

«La proprietà resterà a mio figlio per trenta giorni. Momenti difficili ma anche molto belli, restano i ricordi positivi. Sono orgogliosa di mio fratello, di mio marito e di mio figlio. Avevano promesso una cosa, l’hanno portata a termine raggiungendo un traguardo storico per la città di salerno che ha un posto nel mio cuore dal punto di vista umano. Gente solare, accogliente, e capace di far provare grandissime emozioni. Mi auguro che la nuova proprietà sappia amare e gestire questa società come ha fatto la mia famiglia».