Salernitana, Cicerelli: «La firma con la Lazio? Solo qualcosa di formale»

A gennaio è arrivata la firma di Cicerelli con la Lazio. Il ragazzo è rimasto a giocare alla Salernitana, ma non senza polemiche

Emanuele Cicerelli, centrocampista della Salernitana, ha firmato con la Lazio nello scorso mercato. Il ragazzo, però, è rimasto in garnata per contribuire alla causa di Ventura e non senza polemiche tra i tifosi. In un’intervista a Granatacento.com, ha specificato:

«Posso capire che un tifoso ci resti male. Voglio chiarire subito una cosa: il mio pensiero è rivolto alla Salernitana, non sono il tipo che tira indietro la gamba perché immagina il futuro altrove. A Salerno sto benissimo, devo tanto a questa piazza e la firma con la Lazio è semplicemente qualcosa di formale. C’è stato un riconoscimento al mio impegno, ma non ho nessun problema a dire che resterei volentieri in granata».