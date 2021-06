Salernitana, prende corpo la cessione diretta: la situazione

La cessione della Salernitana continua a tenere banco. Ed ecco che spunta una nuova ipotesi: la situazione

Il tempo scorre e a quattro giorni dalla scadenza non si può non parlare della cessione della Salernitana. La situazione dovrà essere chiarita entro il 25 giugno e, come rivelato da Il Corriere dello Sport, oggi potrebbe essere la giornata decisiva.

Tenendo conto dell’ipotesi Mian, starebbe prendendo corpo l’idea di una cessione definitiva, che avrebbe superato la soluzione trust, anche perché in quest’ultimo caso andrebbe trovata una mediazione con la Federcalcio. Il. I discorsi si sarebbero approfonditi con un gruppo di imprenditori romani. Il problema però potrebbe essere nel livello delle offerte, che si sarebbe attestato intorno ai 45 milioni, ben distanti dagli 80 richiesti da Lotito e Mezzaroma. Ma, come detto, il tempo scorre.