Salernitana, Castori sul mercato: «Simy? Certi giocatori non vengono»

L’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato del mercato dei granata facendo anche il nome di Simy

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, al termine dell’amichevole vinta contro il Foligno ha parlato del mercato della squadra granata.

«Di mercato potete parlare meglio con Fabiani. Ci consultiamo e vedo i giocatori che mi propongono, cerchiamo giocatori che sono allineati con il nostro progetto e anche economico. Ci sono giocatori che hanno anche costi proibitivi. Io non sono preoccupato, l’anno scorso siamo partiti anche peggio di adesso. Sono convinto che arriveranno i giocatori, devono arrivare due ragazzi dall’Atalanta, Zortea e Ruggeri, completano l’organica. Bisogna trovare gli under per completare la rosa. L’importante è non sbagliare, poi si può aspettare qualche giorno in più. Simy? I nomi li stiamo monitorando ma alcune trattativa sono legate anche ad alcune scelte dei calciatori, che magari prima cerca soluzioni più allettanti. Abbiamo bisogno di tre attaccanti, un esterno di destra, tre centrocampisti. Potesse tornare Coulibaly toglierebbe tante castagne, affidabile e under e non occupa posto in rosa».