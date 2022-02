Salernitana, Bonazzoli suona la carica: «Possiamo dare filo da torcere a tutti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante della Salernitana Bonazzoli suona la carica in vista del proseguo della stagione

Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, ai microfoni di DAZN ha suonato la carica per il proseguo della stagione dopo il pareggio contro il Genoa.

LE PAROLE – «Sappiamo che da quando si è chiuso il mercato abbiamo tanti giocatori nuovi e per noi è come se fosse iniziato un nuovo cammino. Non che prima non fosse così, ma abbiamo la consapevolezza di poter dare filo da torcere a qualsiasi squadra si trovi sul nostro cammino».