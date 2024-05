Salernitana, Basic: «Ecco cosa mi lascia questa esperienza». Le parole del giocatore in vista della fine della stagione

In prestito alla Salernitana da gennaio, con la retrocessione del club campano, Toma Basic farà ritorno alla Lazio. Il suo futuro nella Capitale sarà deciso da Igor Tudor. Intanto, dopo la partita persa contro l’Atalanta, il centrocampista croato ha parlato così ai microfoni di Dazn:

PAROLE– «Cosa mi lascia quest’esperienza? Ognuno di noi poteva fare meglio. La situazione non era delle migliori già da quando sono venuto ma ci credevamo. Ci sono state tante cose in cui non voglio e non si deve entrare nel merito, ora guardiamo solo alle gare rimaste da giocare. Come ha detto il mister dobbiamo fare il massimo in ogni allenamento e così anche in partita. Già da adesso è cambiato qualcosa nello spogliatoio, dove si sta preparando tutto per la prossima stagione, soprattutto per quelli che giocheranno in B e per tornare subito in A. È un’esperienza da cui si può imparare molto, ho visto una piazza e dei tifosi spettacolari, anche quando il momento era difficile. Ci hanno creduto fino alla fine, non lo avevo mai visto. Questa energia dei tifosi merita molto di più ».