Saha: «George Floyd? Lo shock ha svegliato le persone» – VIDEO

Saha, l’ex calciatore biancoceleste ha espresso la sua opinione su quanto sta accadendo dopo la morte di George Floyd

Quelle terribili immagini sono ancora nei nostri occhi. La morte di George Floyd ha scatenato proteste in tutta l’America ma non solo anche in Europa. L’ex giocatore della Lazio Saha ha espresso la sua opinione in merito.

«Se persone di diversi colori portano lo stesso messaggio questo è più forte che se portato solo dalla comunità nera. Sentendo le parole di Lilian Thuram cinque o sei anni fa o Colin Kaepernick, ecco loro si stavano ribellando in maniera soft ma il messaggio non passava. Oggi è dovuto succedere qualcosa di scioccante per svegliare le persone di ogni comunità e cultura».