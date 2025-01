Saelemaekers a Dazn: «È un’emozione incredibile. Mancini? È un fenomeno, ecco perché»

Alexis Saelemaekers, esterno della Roma, ha parlato così della vittoria nel derby di questa sera contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma–Lazio, Alexis Saelemaekers ha parlato così della vittoria nel derby:

PAROLE – «È un’emozione incredibile. Ho giocato il derby di Milano, ma anche questo è molto bello. Felice anche per il gol. Per Pellegrini era un momento difficile, gli siamo vicini e siamo contenti del suo gol. Ranieri è una leggenda di Roma. Ha ripreso il gruppo in un momento difficile e ha messo una mentalità vincente. Oggi abbiamo vinto per lui e per i tifosi. Siamo orgogliosi di aver vinto il derby per i tifosi. Mancini è un fenomeno assoluto».