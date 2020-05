Lazio, Sacchi: «La sua storia non è paragonabile a quella della Juve»

Arrigo Sacchi ha detto la sua riguardo la lotta Scudetto fra Lazio e Juventus: per lui i biancocelesti stanno inseguendo un sogno

Qualora dovesse ripartire la Serie A, ripartirebbe anche lo scontro al vertice tra Lazio e Juventus. Per Arrigo Sacchi però saranno i bianconeri ad avere la meglio.

Ecco le dichiarazioni dello storico allenatore rilasciate al Corriere dello Sport: «La Lazio sta inseguendo un sogno. Se vince, chapeau. La sua storia non è paragonabile a quella della Juve, e la storia conta. In ogni caso Lotito dimostra di avere una coerenza tutta sua: per vincere ci vogliono entusiasmo, buon senso e perseveranza. La prima e l’ultima non gli mancano».