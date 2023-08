Sacchi rivela: «Consigliai a Berlusconi di portare Sarri al Milan, ma non se ne fece nulla, ecco perchè»

Sacchi, l’ex ct della Nazionale racconta un curioso retroscena che vede protagonista l’attuale tecnico della Lazio

Ai microfoni de Il Giornale è intervenuto Arrigo Sacchi, il quale racconta un curioso retroscena che riguarda Maurizio Sarri, ecco le sue parole

SARRI AL MILAN – Una volta Berlusconi mi chiese se fossi disponibile a dargli una mano come Ministro dello sport e di recente mi propose di rimettermi in gioco a Monza. A mia volta, nel tempo, mi permisi di consigliargli due nomi: Sarri e Dybala per il Milan. Non se ne fece nulla un po’ per gli spigoli di Maurizio e per il prezzo salato pagato poi dalla Juve