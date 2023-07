Sacchi: «Rimasto deluso dalla Nazionale Under 21? No ma bisogna crescere»

Sacchi, l’ex ct e tecnico del Milan rilascia alcune dichiarazioni facendo il punto sul calcio italiano e sulla nazionale

In occasione del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini ha parlato Arrigo Sacchi, il quale analizza la situazione del calcio italiano e la Nazionale Under 21

PAROLE – Siamo un popolo con poco fair play noi italiani, quindi sono onorato del premio. Servirebbe una cultura diversa e non siamo sulla strada giusta. In Italia gli insegnanti sono pochi e guadagnano poco, in Francia e Germania prendo tre-quattro volte di più. Evidentemente non ci interessa essere acculturati

UNDER 21 – Se sono rimasto deluso? No, purtroppo il calcio italiano non ha mai avuto uno stile e per i ct delle Nazionali è un problema irrisolvibile, visto il poco tempo che hanno. Noi non siamo un popolo unito