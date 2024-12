Sacchi esalta Baroni: «Mi ha davvero stupito, della Lazio mi ha impressionato una cosa. E con l’Atalanta dico che...»

Le parole di Arrigo Sacchi su Baroni e sull’attesissima sfida tra Lazio e Atalanta. Le sue considerazioni

Le parole di Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport, sull’imminente super sfida tra Lazio e Atalanta.

COSA LO HA IMPRESSIONATO DELLA LAZIO – «Il movimento di tutta la squadra. I giocatori della Lazio non sono mai fermi e seguono un chiaro spartito. Evidentemente in allenamento lavorano molto, e bene, su questi dettagli. Con questo movimento armonico e collettivo, i reparti si aiutano e nessuno si sente mai solo. È un’idea di calcio molto europea».

SU BARONI – «Partiamo da Baroni, che conoscevo meno rispetto a Gasperini. In questo campionato mi ha davvero stupito. So che aveva fatto benissimo a Verona, raggiungendo una salvezza nella quale molti non credevano, però alla Lazio si è superato. Ha preso una batosta

in casa contro l’Inter , ma si è subito rialzato, significa che non mancano i valori morali».

PRONOSTICO SU LAZIO ATALANTA – «Non mi sbilancio, ma dico che

Baroni e Gasperini sono allenatori di altissimo livello, e molti colleghi dovrebbero prenderli ad esempio se vogliono regalare spettacolo».