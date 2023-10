Sacchi: «Milan-Lazio? Vi svelo come Pioli ha superato Sarri»

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha commentato la sfida tra Milan e Lazio, spiegando come i rossoneri di Pioli hanno superato la squadra di Sarri

Non ha dubbi Arrigo Sacchi, contro la Lazio il Milan ha raggiunto i limiti della perfezione. n una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero è tornato sulla sfida di San Siro, incoronando il 2-0 confezionato dal Diavolo ai ragazzi di Maurizio Sarri.

MILAN-LAZIO – «Il Milan contro la Lazio, specialmente nel secondo tempo, è stato ai limiti della perfezione. Squadra organizzata, aggressiva, dove tutti si aiutavano, palla a terra, nessun inutile lancio lungo, reparti sempre connessi tra loro».

MILAN DEI TEMPI D’ORO – «E in queste condizioni anche un talento purissimo come Leao si è esaltato e ha dato il meglio di sé. Ciò significa, se mai fosse stata necessaria una prova, che il campione, quando la squadra gira perfettamente, migliora e può fare la differenza. A tratti mi è sembrato di vedere il Milan dei tempi d’oro, parlo del Milan dei miei tempi, e non sto esagerando».