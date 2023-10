Sacchi: «Sarri ha il gusto del gioco. Vi dico cosa manca alla Lazio»

Arrigo Sacchi è intervenuto su Milan-Lazio, l’ex allenatore ha svelato cosa è mancato ai capitolini di Sarri nella ripresa

Tra i suoi più illustri osservatori la sfida di San Siro tra Milan e Lazio ha avuto sicuramente Arrigo Sacchi. L’ex tecnico alla Gazzetta dello Sport ha espresso il proprio commento sulla gara citata e in particolar modo la qualità di gioco che è mancata ai capitolini nella ripresa.

MILAN-LAZIO – «La squadra rossonera ha il gusto del gioco così come, per la verità, ha dimostrarlo di averlo anche la Lazio di Sarri. Nel primo tempo forse i laziali avevano fatto qualcosa in più, ma poi la differenza di qualità è venuta fuori e il Milan ha conquistato un successo meritato».