Sacchi: «Impresa della Lazio in un girone complicato»

Arrigo Sacchi parla dell’impresa della Lazio nel girone di Champions League. I biancocelesti sono qualificati agli ottavi

Al Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha fatto un bilancio delle italiane in Champions: la sua opinione sulla Lazio e non solo.

«Finalmente le grandi stanno riprendendo il loro ruolo di guida, di esempio. Penso al Milan dei giovani che è primo, alla Juventus di Pirlo che a Barcellona mi ha sorpreso facendo una partita gigantesca, all’Atalanta di Gasperini che è andata a prendersi la qualificazione in casa dell’Ajax vincendo nonostante le bastasse un pareggio, all’impresa della Lazio di Inzaghi in un girone complicato che ha aggredito fin dalla prima partita. È fondamentale che il messaggio, l’insegnamento arrivi dall’alto. È questa la vera grande notizia per il nostro movimento. Nulla è casuale: sei squadre qualificate su sette sono un segnale forte e chiaro, per tutti».