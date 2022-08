Sacchi: «Il problema a Roma è l'euforia...»

Arrigo Sacchi fa il punto sulle aspettative per la prossima Serie A, dicendo la sua sulla griglia iniziale. Le parole

Sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi fa il punto sulla prossima Serie A, ad una settimana dal via della competizione. Di seguito le sue parole.

FAVORITI – «Il Milan che ho visto contro il Marsiglia ha fatto una buona figura: è una squadra che pratica un gioco europeo. Se i ragazzi di pioli non perderanno l’umiltà, lotteranno fino in fondo per il titolo. Così farà l’Inter, ma la squadra nerazzurra deve imparare a giocare in undici, altrimenti non può fare un buon possesso. Lukaku e Lautaro devono aiutare in fase difensiva. La Juve, che l’anno scorso aveva perso un po’ di motivazioni, penso che tornerà ad alzare la voce. E poi attenzione alla Roma: Mourinho è un allenatore di esperienza che sa motivare il gruppo. Il pericolo, a Roma, è l’euforia».