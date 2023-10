Sabato: «La Lazio con il Feyenoord può vincere ma non ha imparato niente»

Sabato, l’ex calciatore commenta la prestazione di ieri della Lazio contro il Feyenoord ai microfoni di Tmw

Intervenuto ai microfoni di TMW l’ex calciatore Sabato, esamina e commenta la prestazione di ieri sera della Lazio con il Feyenoord. Le sue parole:

PAROLE – La Lazio non ha imparato dalla Roma lo scorso anno. La Lazio ha delle chance ma il Milan lo vedo in difficoltà, non passerà neanche a San Siro. C’era una superiorità in tutto, potevano fare almeno altri due gol ieri sera