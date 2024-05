Sabatini: «Tchaouna alla Lazio? Sarà un grande giocatore! Può fare anche il falso nueve». Le parole dell’ex ds biancoceleste

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Lazio e oggi sotto contratto con la Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio durante la trasmissione ‘Taconazo‘ commentare l’ormai quasi definito acquisto di Tchouna da parte della Lazio.

PAROLE– «Tchaouna alla Lazio? Sarà un grande giocatore! Non lo è ancora, ma presto sarà un calciatore di inestimabile valore. Ha velocità, sensibilità sul tocco, non gli mancano la forza e ha due grandi piedi. Secondo me sarebbe una buona idea da parte della Lazio venire a cercare Tchaouna. Poi secondo me lui può giocare in qualsiasi squadra, anche in squadre importanti in Italia. Può giocare ovunque. Può fare anche il falso nueve, la seconda punta. Un giocatore universale per l’attacco ».