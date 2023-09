Sabatini sulla Lazio: «Sarri ha dato solidità alla squadra, e se si accendono...»

Sabatini, l’ex dirigente di Roma e Inter si è espresso riguardo la Lazio ai microfoni di TMW rilasciando alcune dichiarazioni

PAROLE – Quando nella Lazio si accendono i giocatori di talento sono guai per tutti. Sarri ha dato una solidità alla squadra, ma se si accendono i Felipe Anderson e Luis Alberto, oltre a Ciro Immobile, la Lazio diventa una squadra competitiva. Lo sarà sicuramente per la Champions League, come tutte i club metropolitani. Guendouzi ha un impatto incredibile sulla partita; è dotato di fisicità, di capacità di contrasto e ha una discreta trasmissione di palla. Kamada invece è molto giapponese, di estrema affidabilità e di inserimenti