Sabatini: «Qualcuno davvero pensa che Sarri sia un problema? Vi dico...»

Il dirigente italiano ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti sul tecnico biancoceleste

Walter Sabatini se ne intende di calcio. Il dirigente ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di bttfnews.it dove ha parlato anche di Maurizio Sarri e della situazione in casa Lazio.

LE PAROLE- «Perché c’è qualcuno che pensa che Sarri sia un problema per la Lazio? Allora io sto vivendo fuori dal tempo perché di questa cosa non me ne sono mai accorto. Come si fa nel calcio a non trovare un punto di equilibrio? Il calcio è euclideo, non è che si inventino cose o si filosofeggi. Il calcio è facile, siamo noi che lo rendiamo difficile. Se poi hai un allenatore bravo e forte.»