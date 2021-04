Sabatini: «Mihajlovic via? Solo per una chiamata della Lazio»

Il ds del Bologna Walter Sabatini, intervenuto a Il Tribunale delle Romane, ha parlato del futuro di Sinisa Mihajlovic

Una sfida importante in ottica quarto posto quella tra Roma e Bologna, in scena domenica alle ore 18.00. Di questa sfida ha voluto parlare ai microfoni de Il Tribunale delle Romane l’ex giallorosso Walter Sabatini, attuale ds del club rossoblù. Nelle sue dichiarazioni, si è soffermato anche sul future dell’allenatore degli emiliani Sinisa Mihajlovic.

«Sinisa Mihajlovic potrebbe andare via solamente per la chiamata di una grande squadra come la Lazio» ha affermato Sabatini. Al momento, però, un futuro biancoceleste per il tecnico serbo sembra molto lontano, dato il sempre più possibile rinnovo di Simone Inzaghi.