Sabatini (ad Bologna): «Mihajlovic resta con noi. Lui felice di rimanere»

Il dirigente del Bologna Sabatini ha parlato del futuro di Sinisa Mihajlovic, nei giorni scorsi accostati anche alla Lazio

Walter Sabatini, dirigente del Bologna, ha parlato della decisione di Sinisa Mihajlovic di rimanere in rossoblù. Sul tecnico serbo c’è stata anche la Lazio, che aveva pensato a lui per il post Inzaghi per poi virare su Sarri: le parole del dirigente ad Adnkronos.

«Sono molto contento del fatto che Mihajlovic sarà l’allenatore del Bologna anche per la prossima stagione, ha rispettato il contratto e sono sicuro che anche lui sia felice di restare».