Sabatini: «Prevedere che Lazio sarà contro il Genoa è molto difficile. Su Castellanos dico questo». Le parole del giornalista

Le parole di Sandro Sabatini a Radio Laziale.

PAROLE– «La Lazio è un po’ più fresca e forse anche un po’ più serena dopo giovedì. Sono molto curioso, perché prevedere che Lazio sarà è molto difficile. Per vedere il bicchiere mezzo pieno la squadra di Barioni scenderà in campo con degli obiettivi, mentre l’attesa potrebbe rendere più morbido il Genoa. Castellanos? Per me è quello delle prime dieci giornate, non degli ultimi mesi. Io ho un amico del calcio che andò a vedere Fiorentina-Lazio e disse di aver visto due giocatori di livello: Castellanos e Guendouzi. A inizio stagione ci sapeva fare, era un lottatore, trovava anche il gol. Le qualità son quelle, il livello di forma è cambiato. Poi non è il nuovo Immobile. Se io dovessi migliorare la Lazio non lo farei dall’attaccante. Partirei da Dia, sulle fasce, dalla difesa. Anche Nuno Tavares nelle prime partite era un altro calciatore rispetto a questo momento »