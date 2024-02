Sabatini su Felipe Anderson: «Contro il Bayern mi ha ricordato quel giocatore» Le parole del giornalista sportivo

Tramite le colonne di Tuttosport, Sandro Sabatini ha così commentato la prestazione di Felipe Anderson con la Lazio nel match col Bayern, accostandolo alle mosse di mercato che potrebbe fare la Juventus:

IL COMMENTO – «Cristiano Giuntoli non fa mistero di aver prenotato Felipe Anderson che, osservato martedì in Champions contro il Bayern, è sembrato la bella copia del Chiesa visto in campionato con l’Udinese».