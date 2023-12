Sabatini: «La Lazio sta giocando meno bene dello scorso anno. Sui calciatori dico questo». Le parole dell’ex Ds della Salernitana

In merito all’andamento della Lazio ha detto la sua l’ex ds della Salernitana Walter Sabatini ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «Non mi piacciono i giri di parole, non andare dentro gli argomenti. I calciatori devono andare in campo e fare i risultati. Se un allenatore segnala una lacuna, i giocatori ne devono prendere atto e migliorare. Sta giocando meno bene dello scorso anno, quando era una macchina da guerra che non concedeva nulla. Sembrano fragili, ma credo sia una cosa correggibile col tempo ».