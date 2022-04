Sabatini, sarà addio alla Salernitana? I dettagli

Sabatini potrebbe già lasciare la Salernitana dopo la fine di questo campionato: le ultime sui suoi rapporti con Iervolino

«L’orientamento è quello di proseguire insieme, ma è ovvio che non rinnovo se dovessimo perdere nettamente le prossime partite. Sono legato a Sabatini da un rapporto di stima e fiducia, lo reputo una icona del calcio italiano e ha scritto pagine di storia importantissime. Come tutti, però, sarà giudicato per i risultati. Vedremo tra un mese se i progetti saranno convergenti», queste le parole del patron.