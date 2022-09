Sabatini: «Esonero Mihajlovic? Ci sono rimasto male, gli avrei dato un altro mese»

Walter Sabatini, ex ds di Bologna e Salernitana, ha parlato a Tuttosport dell’esonero di Mihajlovic. Le sue dichiarazioni

ESONERO MIHAJLOVIC – «Ci sono rimasto male. E non lo dico per la malattia, anche perché sta guarendo. Io almeno un altro mese lo avrei dato a Sinisa. Non per carità cristiana, che nel calcio e forse anche nella vita non esiste, ma perché Mihajlovic lo avrebbe meritato a livello tecnico. Peccato davvero».