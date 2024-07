Runjaic Udinese: «Guardo alla partita con la Lazio con PARTICOLARE ATTENZIONE»

Le parole di Kosta Runjaic, nuovo allenatore dell’Udinese, in vista della partita contro la Lazio alla seconda di campionato

Kosta Runjaic ha commentato in conferenza stampa le prime giornate di campionato dell’Udinese. Di seguito le sue parole.

«La stagione inizia con una grande occasione per noi, in trasferta contro la squadra rivelazione dello scorso campionato. E’ una sfida entusiasmante come lo è quella successiva contro la Lazio alla quale guardo con particolare attenzione perché sono curioso e non vedo l’ora di incontrare i nostri tifosi. Nel complesso è un calendario equilibrato ma in Serie A non esistono partite facili o scontate, quindi dobbiamo concentrarci sul lavoro e creare le fondamenta per una stagione di successo fin dalla preparazione».