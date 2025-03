Rummenigge, le parole dell'ex attaccante su Germania Italia

Condividi via email

Rummenigge, l’ex attaccante rilascia alcune sue considerazioni relative alla partitissima di questa sera di Dortmund: ecco le sue considerazioni

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita di questa sera a Dortmund tra Germania e Italia, fondamentale per gli azzurri per il proseguo in Nations League, ha parlato Rummenigge. L’ex difensore rilascia queste sue considerazioni sulla partita

PAROLE – Giocando in casa la Germania è favorita, ma l’Italia mi ha sorpreso in positivo nel match di andata: nel primo tempo meglio gli azzurri, nel secondo i tedeschi. All’Europeo l’Italia non mi era piaciuta, invece tre giorni fa ho visto una squadra molto moderna