Rummenigge: «Bayern Monaco su Mbappé? Lo adoro, ma…»

Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, parla di un possibile interessamento del club tedesco per Mbappé. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Le Figaro, Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato di un possibile interessamento per Kylian Mbappé. Il club tedesco, prossimo avversario della Lazio in Champions League, sembra lontano dall’ingaggiare il francese.

«Sfortunatamente il suo approdo in Germania è impossibile. Amo Mbappé e il modo in cui gioca, ma non verrà al Bayern. In ogni caso, sta bene dov’è: Nasser Al-Khelaïfi è un mio buon amico, non gli darò fastidio».