Il ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato sulle colonne del Corriere della Sera della prossima sfida con la Lazio

Manca ormai solamente una settimana al prossimo impegno fondamentale per la stagione della Lazio. I biancocelesti, infatti, ospiteranno in casa il Bayern Monaco campione del Mondo, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di questa sfida ha voluto parlare anche il ceo dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge, in una lunga intervista.

Sulle colonne del Corriere della Sera, ha affermato: «Siamo favoriti perché siamo campioni in carica, ma non è certo un avversario che sottovaluteremo e ce ne siamo accorti nelle sfide con il Borussia Dortmund. E anche in quella di domenica».