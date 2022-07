Ruggeri: «Essere ad Auronzo è un sogno. Ecco cosa mi chiede Sarri»

Fabio Ruggeri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo l’allenamento odierno ad Auronzo di Cadore

Fabio Ruggeri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo l’allenamento pomeridiano. Ecco cosa ha detto il difensore biancoceleste.

PAROLE – «Il ritiro va molto bene, sono molto emozionato ed entusiasta di far parte di questo gruppo. Farò del mio meglio qui ad Auronzo, poi tirerò le somme. Sarri in allenamento ci chiede grande attenzione nella fase difensiva, volendo il giusto orientamento della postura fisica.

Gli altri compagni di reparto sono grandi campioni da cui cercherò di rubare il più possibile per il futuro. Radu è un professionista molto serio che ci aiuta ad integrarci al meglio oltre a fornirci una mano con tanti consigli difensivi. Lui con Cataldi e Bertini ci aiutano molto. Mi aspetto una grande stagione personale e collettiva. Ora devo lavorare bene qui, voglio vivere un grande anno per poi avere un bel futuro.

Fisicamente sto bene, ora vado dritto per la mia strada. I ritmi del ritiro sono duri da gestire, ma per me questo è un sogno che avevo fin da bambino. È una sensazione straordinaria. L’aspetto comportamentale è molto importante nello spogliatoi, è fondamentale portare rispetto a tutti».