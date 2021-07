Rugani Lazio, il difensore della Juventus può essere un’opportunità

Rugani è un nome che resta nel mirino della Lazio, che pensa sempre a un possibile rinforzo in difesa: la situazione

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Lazio cercherà di completare la difesa con un innesto di qualità da qui alla fine del mercato. Il nome principale sulla lista di Tare è quello di Daniele Rugani, pupillo di Sarri ai tempi dell’Empoli.

Il centrale è rientrato in estate alla Juve dal prestito al Cagliari e potrebbe nuovamente intraprendere un’altra avventura in vista della prossima stagione. Non resta che attendere se i biancocelesti, che valutano anche Walukiewicz, affonderanno il colpo