Rugani nei guai: l’ex Juve condannato dal tribunale di Torino: ecco di cosa si tratta

Problemi per Daniele Rugani: il tribunale di Torino ha condannato l’ex difensore della Juve. Ecco il motivo e la sanzione per il calciatore

Guai per Daniele Rugani, difensore dell’Ajax in prestito dalla Juve. Come riportato da La Repubblica, il calciatore è stato condannato oggi dal tribunale di Torino per guida in stato di ebbrezza.

Oltre alla pena di sei mesi di arresto e dei 2000 euro di multa con la condizionale si aggiungono anche la revoca della patente e la confisca dell’auto. I fatti risalgono al 21 luglio 2023 il calciatore è stato sottoposto all’alcol test dopo un incidente senza conseguenze risultando positivo. I legali del calciatore hanno detto di voler presentare ricorso.