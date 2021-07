Ruben Sosa: «Simone Inzaghi mi piace, è molto preparato»

Ruben Sosa ha raccontato di aver apprezzato da sempre il lavoro di Simone Inzaghi che si è meritato l’Inter per quanto fatto alla Lazio

Ruben Sosa, grande ex di Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del passaggio di Simone Inzaghi proprio dai biancocelesti ai nerazzurri:

«Simone Inzaghi mi piace molto, ha fatto bene alla Lazio e si è meritato l’Inter. È un allenatore molto preparato che aveva bisogno di mettersi alla prova in un top club che punta a vincere. Scudetto? Se firmi per i nerazzurri e ti accontenti di arrivare secondo allora è meglio non iniziare proprio. In questa stagione ci saranno tre obiettivi, quattro con la Supercoppa».