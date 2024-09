Ruben Sosa Lazio: «Qui tanti gol, ma la mia Inter era più forte; qui abbiamo il CALCIO NEL SANGUE»

Le parole di Ruben Sosa, ex attaccante della Lazio, sui suoi anni in Italia: «In quegli anni in Serie A giocavano i migliori al mondo»

Ruben Sosa, ex attaccante della Lazio, ha raccontato i suoi anni in Italia, tra biancocelesti e Inter, a dotsport.it. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «All’epoca non era facile giocare in Italia per uno straniero. In quel periodo in Italia c’erano i più forti al mondo, Maradona compreso. Ho fatto tanti gol nella Lazio, che mi ha portato in Italia, ma la squadra più forte in cui ho giocato è stata l’Inter, poi ho ovviamente nel cuore il Montevideo. Qui in Uruguay i campioni nascono fin da bambini, da quando gli viene comprato dai genitori un pallone. Qui abbiamo il calcio nel sangue, non esistono sport tanto popolari e praticati, i bambini iniziano da subito a giocare sulla terra. Gli togliamo le scarpe e giocano scalzi. Mio figlio Nicolas ha 19 anni, gioca come esterno sinistro, un numero 10. Lo consiglierei alle squadre italiane. Inzaghi? Per me è bravissimo, sono davvero affascinato».