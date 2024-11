Rovella spirito da tifoso, merito di Pellegrini: il retroscena sui primi tempi alla Lazio

Rovella è alla Lazio da circa 15 mesi e in così poco tempo si è immerso completamente nello spirito biancoceleste. Il merito è anche di Pellegrini

Nicolò Rovella non ha mai nascosto di sentirsi un tifoso della Lazio d’adozione, il centrocampista da quando è stato acquistato dalla Juventus si è calato perfettamente all’interno dello spirito di passione biancoceleste. Il merito è anche di Luca Pellegrini, questo il retroscena raccontato dal terzino in un’intervista a Il Tempo:

PELLEGRINI SU ROVELLA – «Si è calato subito dentro all’entusiasmo travolgente della piazza. Un po’ di merito è anche mio, i primi giorni che è venuto a Roma stavamo sempre insieme. Abbiamo fatto un po’ di scuola di tifo, gli ho fatto vedere i video delle partite che sono entrate nella storia della Lazio. Ma non solo grazie a me, anche grazie ad altre persone che ha conosciuto è diventato un Ultras in campo».