Rovella Lazio, Tudor: «Oggi ha fatto bene. Vi dico su cosa deve lavorare per migliorare». Le parole dell’allenatore in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Lazio, Igor Tudor ha parlato della partita e del futuro di Rovella. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «I commenti individuali per me non sono coretti. I giocatori che ho vanno elogiati, Rovella oggi ha fatto bene perché non era facile considerando anche che ha giocato poco in questo ultimo periodo. Per giocare contro questa Inter devi pedalare e quando hai la palla devi essere lucido. Lui ha questa bravura, deve e può crescere sotto tutti i punti di vista. Stiamo lavorando molto anche in palestra in questi due mesi, poi vedremo. Sono i giocatori a decidere dove vogliono arrivare, se uno è forte è forte».